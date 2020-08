'Ooststellingwerf draait door': gemeenteried kiest foar ûnôfhinklik adviseur

Fjirde wethâlder?

"Het letterlijk laten doordraaien van de gemeente is altijd ons doel geweest", fertelt fraksjefoarsitter Henk Vos fan GrienLinks. "Het voorstel is een echt compromis geworden. Het is de bedoeling dat er nu heel snel een bestuursadviseur aan de slag gaat, die binnen vier weken met een rapport en adviezen komt." Ien fan de saken dy't de adviseur ûndersykje sil is it oanlûken fan in fjirde wethâlder, dy't it draachflak fan it minderheidskolleezje fergrutsje moat. De komst fan dy fjirde wethâlder stiet lykwols noch net fêst. De adviseur moat earst syn of har wurk dwaan en dy adviseur kin ek oare saken foarstelle om de bestjoerskultuer te ferbetterjen.