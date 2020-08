Brandsma pakt deititel by fierljeppen, spektakelsprong fan Wisse Broekstra

Yn de finale by de jonges pakte Wisse Broekstra fan Tsjummearum it earste plak. Hy foel twa kear yn it wetter, mar syn sprong fan 19.92 meter út de foarwedstriden wie genôch om de posysje te behâlden. Wytse Steensma fan De Jouwer (17.14 meter) en Douwe Abma fan De Hommerts (16.56 meter) waarden twa en trije. It wie al in spektakel yn de foarwedstriden fan de jonges topklasse.

Frysk rekôr

Wisse Broekstra ljepte dus - noch hieltyd mei in brutsen tien - in ôfstân fan leafst 19.92 meter. In Frysk rekôr, want de fierste ôfstân stie op 19.24 meter. Ofrûne wykein pakte hy yn de finale al de earste priis, doe mei 16.96 meter. Ek foar Douwe Abma wie it no in goeie jûn, want mei de 16.56 meter helle hy in persoanlik rekôr binnen.

Brandsma pakt earste plak

Yn de oergongsklasse ljepte Oane Galama fan Hilaard syn fierste seizoenssprong oant no ta: 19.34 meter. Hy waard earste, folge troch Rutger Piersma fan It Heidenskip (18.40 meter) en Jarno Hoekstra fan Drylts (17.65). Dat makke dat Galama yn de finale tsjin de senioaren mocht, dêr't hy fjirde waard.

Age Hulder fan Burgum sprong syn fierste seizoenssprong mei 19.33 meter. Hy waard dêrmei tredde by de senioaren topklasse. Nard Brandsma fan Warkum (20.57 meter) en Bart Helmholt fan Noardburgum (20.00 meter) waarden 1 en 2. In opstekker foar Helmholt, dy't ek nochris jierdei wie woansdei. Foar Ysbrand Galama gjin finale op dizze dei. De favoryt ljepte yn de earste sprong 18.76 meter, en foel dêrnei twa kear yn it wetter.

Ysbrand pakt wol rekôr ôf fan broer

Ysbrand Galama pakte lykwols wol in Frysk rekôr: it heechste tal meters dat yn de sân bêste wedstriden byinoar ljept is. Foar him is dat 144.30 meter. Hy pakt dêrmei it rekôr ôf fan syn broer Oane Galama, dy't yn 2014 noch 144.06 meter byinoar ljepte yn tsien wedstriden.