CDA yn noed oer tanimmen tal twadde wenten yn Grou

De fraksje fan it CDA yn gemeente Ljouwert hat fragen steld oan it kolleezje oer it tanimmen fan it tal twadde wenten yn Grou. Benammen yn it âlde sintrum en yn de wyk Oosterveld soene in soad huzen brûkt wurde as twadde wente. Dêr is dus gjin sprake fan permaninte bewenning. It gefolch is neffens it CDA leechstân yn grutte parten fan it jier en in ferlies oan leefberens.