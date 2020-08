Hoe is it no mei Bart Maats? 6 fragen oan de húsdokter oer it coronafirus

Wêr tinke jo oan by it coronafirus?

"Het heeft mij wel erg in het nieuws gezet. Ik was voorheen voorzitter van de Friese huisartsen, net toen corona begon nam ik afscheid. Ik zou vanwege het virus nog even de honneurs waarnemen op het gebied van corona, maar toen en kreeg ik het zelf. Hopelijk heb ik iedereen goed uit kunnen leggen wat het inhoudt voor huisartsen, thuiszorg, verpleeghuizen, patiënten."

Wat hawwe jo sels fan it firus murken doe't jo siik wiene?

"Ik ben eigenlijk niet ziek geweest, dat was eigenlijk nog het meest lastige om uit te leggen. Want ik was al gezond en weer beter toen ik mij liet testen. Dat was in de begintijd toch wel raar. Ik heb me altijd gezond gevoeld en heb door kunnen werken. Ik heb totaal geen last van moeheid. Dus op dat gebied heb ik er geen klachten van. Het enige wat ik achteraf pas merkte is dat ik helemaal niets meer ruik. Dat heet anosmie, het kan een bekend gevolg van het coronavirus zijn. Ik hoop wel dat dit komende maanden weer wat terugkomt."

Wat is it coronafirus no: tige slim, of mar in grypke?

"Het lastige is dat het hele verschillende vormen kan aannemen. Bij veel is het maar een griepje, maar bij de volgende kan het dodelijk zijn. Het ligt dicht bij elkaar, daar kun je geen risico's bij nemen. De een is een paar dagen ziek en de ander ligt zes weken op de IC. Daarom moet je er zo voorzichtig mee zijn. Voorkomen is beter dan genezen. Als we het buiten de deur kunnen houden, voorkomen we toch een heleboel zieke mensen en overlijdens."

Tinke jo dat der in twadde coronaweach oankomt?

"Ik denk dat het coronavirus in de herfst wel weer terugkomt. Als je ziet hoe het overal al toeneemt in het land, dan kunnen we de koppen niet in het zand steken. Dus we moeten vooral testen, testen, testen. En zodra iemand positief is thuisblijven, afstand houden en geen mensen ziek maken. Op dit moment is het eigenlijk hetzelfde in onze praktijk in Gorredijk als voor de coronatijd in Fryslân. We zijn er beducht op, houden er rekening mee en zijn er op voorbereid."

Binne de maatregels op dit stuit wol strang genôch?

"Dat vind ik lastig te zeggen, er zijn altijd mensen die meer willen en mensen die minder willen. Ik kan me best voorstellen dat men gezegd heeft de afgelopen maanden om de teugels wat te laten vieren. Want het kon en we hadden er behoefte aan. Maar nu zien we dat die getallen oplopen en dan kunnen we niets anders doen dan de teugels weer wat aanhalen. Dat is niet leuk. Maar een remedie is er nog niet. We kunnen alleen ons gezonde verstand gebruiken."

Hawwe jo gjin hoop op in faksin?

"Mensen denken: er komt een vaccin en vervolgens zien we het virus nooit meer terug. Er zullen veel vaccins gemaakt worden die het virus op verschillende manieren aanpakken, maar wat precies het effect is en wat de bijwerkingen zijn, dat weten we niet. Dus we moeten ook kijken naar behandeling van de zieken, naar het voorkomen van de ziekte door overdracht. Ik denk dat de oplossing uit vele hoeken zal komen. Het is een illusie om te denken dat er over een jaar één oplossing is en dat we dan door kunnen gaan met ons leven. Als groep moeten we onze verantwoordelijkheid nemen. Niet met boa's of politieagenten, we moeten het zelf doen."