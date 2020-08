UNIS Flyers hopet noch op iishockeyseizoen

De kâns sit der dus yn dat de kompetysje noch wol komt. De bekerkompetysje soe oars yn oktober wêze, mar ferskoot no nei desimber. "Wy hawwe dizze wike oerlis hân mei de klups en bûnen. De yntinsje is útsprutsen om dochs te sjen oft wy op 1 desimber úteinsette kinne. Dat is letter as oars. Mar wy wolle it binnen de mooglikheden op in reedlike wize dwaan, op in goed nivo. It moat kwalitatyf akseptabel wêze, it moat net in útklaaid barren wêze."

It is en bliuwt dreech, seit Hoekstra. "Yn al dy jierren dat ik yn de sport sit, haw ik noch nea soks meimakke. It iishockey moat oerein bliuwe, mar dat moat ek op in goede wize kinne. It moat ek finansjeel helber wêze, alles moat trochrekkene wurde. Dat kin de sport ek treffe. Wy hoopje it net."