Wedstriden SKS skrast, mar wat dogge it fierljeppen en it keatsen?

By de keatspartijen oant no ta kaam aardich wat publyk. Sa moast Reduzum ôfrûne wykein al oan it begjin fan de middei de yngong tichtsmite, omdat it te drok waard. Hoe komt dat de rest fan dit keatsseizoen, no't it firus ek yn Fryslân wer om him hinne slacht? "Wy folgje de parsekonferinsjes mei grutte belangstelling. It is altyd spannend wat der barre sil en oft wy dêrop antisipearje moatte", seit Marco Hoekstra fan it keatsbûn KNKB.

Hy tinkt dat it oant no ta hartstikke bêst giet. "Op in pear mominten wiene der te folle minsken te ticht op inoar, mar doe hawwe wy besocht maatregels te nimmen. Yn gearwurking mei de gemeente, de ferieningen hawwe protokollen opsteld. Dêr komme wy goed út. Mas as it baltsje op in beskaat momint slein wurdt, dan ferfalle wy wolris efkes. Mar dêr besykje wy op te stjoeren."

Yngripe lykas yn Reduzum

Der is al op in pear mominten yngrepen. "Wy hawwe in pear kear in oprop dien om wol dy 1,5 te hanthavenjen. En de steanplakken ferfalle. De ferieningen moatte dêrmei mear sitplakken generearje. As der minsken steane, is der in soad beweging. As der dan skoft is en minsken wolle wat ite of drinke, dan komme minsken tefolle byinoar. En wy kinne ek wat dwaan oan it maksimale tal minsken, sa't it ferline wike yn Reduzum ek dien is. Doe is der oproppen om net mear te kommen. Sy hawwe sjen litten dat it echt wol kin."

Frouljus PC

Ek it bestjoer fan de Frouljus PC lit witte dat de partij trochgiet, salang't de omstannichheden net feroarje wat it coronafirus oanbelanget. It tal besikers bliuwt beheind ta sa'n 600, dy't yn it foar allegear in kaartsje keapje moatte. Hoekstra makket him dus noch gjin soargen oer dy Frouljus PC. "Earst noch net. Mocht der in fierdere oanskerping komme, dan mooglik wol. Mar sa't it no liket net."