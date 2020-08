Nynke Koopmans: "Koart pleit Stichting Stikstofclaim giet troch"

"Wy binne der bliid mei dat de minister har no yntusken wol ôffreget oft it wol sa'n goed idee is," seit Koopmans. "Der is al moannen troch de sektor sein dat it net goed is foar it bistewolwêzen fan de kij. Mar it liket der op dat sy der wol maklik foar wei komt. Dus it koart pleit giet wol gewoan troch. Wy binne benijd wêr't de minister mei komt. As sy de krityk erkent en echt oanjout dat it net trochgiet, dan soe it koart pleit noch skrast wurde kinne."