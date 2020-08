Lilke man fernielt guod yn MCL omdat er gjin taksy krijt

De man wie omfallen mei de fyts en nei it sikehûs brocht. Nei hûs rinne wie wat him oanbelanget gjin opsje: "Mijn voet is geamputeerd". Hy smiet in standert mei flyers om, skopte in gat yn in gipswand en fernielde in hâlder mei ûntsmettingsmiddel. Hy wie ûnder ynfloed fan GHB.

"Dan doe je rare dingen", sei de fertochte. Hy fernielde de brut yn maart. In pear wiken letter stiel er foar goed 30 euro oan libbensmiddels by in supermerk yn Ljouwert. Hy hie doe ek GHB by him. Nei eigen sizzen is de Ljouwerter opholden mei de drug. De plysjerjochter lei him ek in finzenisstraf fan fiif wiken ûnder betingst op.