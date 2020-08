Trije fertochten oanholden foar swiere mishanneling yn Snits

Op snein 2 augustus waarden in 28-jierrige man út Utrecht en in 28-jierrige man út Amsterdam swier mishannele troch in groepke jongerein. De Amsterdammer waard twa kear tsjin de grûn wurke. Hy waard slein en tsjin 'e holle en it liif skop. De Utrechter waard tsjin 'e holle slein en yn de grêft treaun. Sy binne yn it sikehûs behannele.

De mishanneling waard op byld fêstlein troch kamera's yn de buert. De plysje joech de fertochten trije dagen de tiid om har te melden. Doe't dat net barde, brocht de plysje bylden nei bûten ta. Op basis dêrfan kamen fyftjintips by de plysje, dêrby waarden ek nammen neamd.

De plysje hat seis manlju heard en úteinlik trije fan harren oanholden foar iepenlike geweldpleging. De oare trije mannen dy't ek op de bylden te sjen binne, binne heard as tsjûgen.