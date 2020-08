Minister Wiebes set plannen foar gaswinning by Aldlemmer troch

In beslút ta ynstimmen op it winningsplan leit fan 18 augustus oant en mei 29 septimber ta besjen. As minsken belanghawwend binne en it net iens binne mei it beslút, kinne sy oant 29 septimber in berop ynstelle by de Ried fan Steat.

Gemeenten net te sprekken

Gemeenten Weststellingwerf en De Fryske Marren binne poer tsjin de plannen. De gemeenten ferwachtsje oerlêst, en boppedat is der net wat regele as der skea ûntstiet troch de gaswinning. Gemeente De Fryske Marren hat oanjûn it berjocht krigen te hawwen en te wurkjen oan in berjocht foar de ried en ynwenners.