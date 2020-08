Lodeweges ynterim-bûnscoach by Oranje

Lodeweges is ynterim-bûnscoach oant it fuotbalbûn KNVB in definitive opfolger fan Koeman benamd hat. Nederlân spilet begjin septimber twa wedstriden yn de UEFA Nations League, tsjin Poalen en Italië.

Lodeweges wie yn 2003/2004 assistint-trainer fan SC Hearrenfean. Yn 2013 waard er haadtrainer by SC Cambuur. Hy makke nei in seizoen de oerstap by SC Hearrenfean, wêr't er yn oktober 2015 opstapte. Sûnt 2018 wie Lodeweges assistint-bûnscoach by Oranje.