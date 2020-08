Dronken man falt minsken oan yn Ljouwert

De plysje yn Ljouwert hat tiisdeitenacht drok dwaande west mei in dronken man dy't minsken oanfoel. De 29-jierrige ynwenner fan de gemeente De Fryske Marren waard agressyf en is troch omstanners tsjin de grûn wurke. Hy is oanhâlden foar iepenbiere dronkenskip.