Middelbere skoallen wer iepen mei folle klassen: "Het is spannend"

Dosinten, learlingen en âlden binne benijd hoe't it de kommende dagen ferrinne sil op de skoallen. Foaral no't bliken docht dat de lêste wiken in soad jongeren besmet rekke binne.

Dêrom advisearret Károly Ill, lid fan it Outbreak Management Team (OMT) om in meter ôfstân tusken learlingen te hâlden. "Toen het OMT in juni het advies gaf om met ingang van het nieuwe schooljaar de scholen te openen, hadden we niet de informatie die we nu wel hebben", seit Illy yn it NOS Radio 1 Journaal.

"Inmiddels tonen internationale studies aan dat tieners en adolescenten een rol spelen in het verspreiden van het virus. De afstand is praktisch werkbaar in klassen. Zeker als leerlingen een vaste buddy krijgen voor wie die afstand niet geldt, zoals je ook in de horeca samen met een bekende aan een tafeltje mag zitten." Bûten de klassen, lykas op de gongen en yn de kantine, kinne learlingen in mûlkapke drage, seit Illy.