Ekonomy yn Fryslân krimpt mei hast tsien prosint

De hiele Nederlânske ekonomy is it twadde fearnsjier fan 2020 mei 8,5 prosint weromrûn. Fryslân ferskilt dus net hiel bot fan it Nederlânsk trochsneed. Oare Nederlânske regio's ha folle mear skea oprûn troch de coronakrisis.

In foarbyld fan sa'n regio is Haarlemmermeer wêr't Skiphol leit. Dy gemeente is foar in grut part ôfhinklik fan de loftfeart en de tsjinstferliening dy't dêrby heart. Yn it twadde fearnsjier fan dit jier rûn de ekonomy dêr mei 27 oant 29 prosint werom, hast trije kear sa bot as yn Fryslân.