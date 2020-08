Soad fraach nei hûnen yn coronatiid; hannel yn puppen nimt ta

De keamer by de famylje Fiets is foar efkes yn in oaze fan gelok feroare. Yn in grize bak lizze njoggen lytse puppen fredich te sliepen. "Ze zijn zo schattig hè", begjint Charlotte har ferhaal wylst se ien fan de bistjes nei bûten tilt. "Voordat we überhaupt iemand hadden verteld dat onze hond zwanger was, kregen we al mensen aan de deur die een puppy wilden hebben."

Charlotte fernimt dat de coronatiid in grutte rol spilet yn de oerwaging fan minsken om in hûn te nimmen. Sy hat mei meardere minsken sprutsen dy't sizze no mear tiid om hannen te hawwen. "Maar die tijd blijf je niet houden."

Charlotte frege minsken dêrom oft se nei corona noch altyd tiid hawwe soene. "Enkelen gaven eerlijk toe dat ze niet eeuwig thuis blijven werken. Dus die hebben de hond ook niet gekregen, want dat past dan niet."