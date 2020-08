Eaststellingwerf lost bestjoerskrisis net yn ien dei op en praat woansdeitejûn fierder

It ferhaal fan de opposysje wie tiisdei net sterker, trochdat de opposysje mei ferskate foarstellen kamen om it bestjoer te fersterkjen. GrienLinks pleite yn in eigen moasje foar it oanlûken fan in ûnôfhinklik polityk adviseur, dy't mei in foarstel komme moat om it bestjoer te fersterkjen. Neffens it CDA kinne de sittende wethâlders Bos (CDA), Verhagen (OWB) en Hylkema (PvdA) wol trochgean as 'kleurleaze' wethâlders, dy't har tenei mear opstelle as in sakekabinet sûnder politike kleur.

Mear ynformaasje

De ChristenUnie fynt dat it kolleezje mear ynformaasje diele moat mei alle politike partijen. Dat soe barre moatte op aparte gearkomsten ûnder lieding fan in ûnôfhinklik foarsitter, sa stelde fraksjefoarsitter Leistra foar.

"De gemeente is gebaat bij voortzetting van het huidige college, maar dan wel met een vertegenwoordiger van de partijen die nu niet vertegenwoordigd zijn", seit fraksjefoarsitter Slager fan WijLokaal. "Onze motie voorziet in het direct aanpakken van de huidige situatie. Het is een uitgestoken hand."