SKS ferpleatst jubileumwedstriden nei 2021 fanwegen oplibbing coronafirus

It bestjoer seit dat se skippers en bemanning, mar ek de famyljes op folchskippen net yn in situaasje bringe wolle wêryn't in risiko rûn wurde kin. Datselde jildt foar de taskôgers oan de wâl.

"Der hat de ôfrûne wiken in soad oerlis west mei de ferskate ynstânsjes. It is bysûnder skande dat we dit ferfelende beslút no nimme moasten", seit foarsitter René Nagelhout fan de SKS.

Veiligheidsregio

Wim Kleinhuis, direkteur fan de Veiligheidsregio Fryslân, stiet efter it beslút fan de SKS. "De maatregelen die in heel Nederland gelden zijn er niet voor niets; we willen voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt. We zijn blij dat het bestuur van de SKS haar maatschappelijke verantwoordelijkheid heel serieus neemt", seit Kleinhuis.