Trije jier sel foar man út De Triemen mei drugslaboratoarium

In man út De Triemen hat trije jier sel krigen omdat er in drugslaboratoarium runde. De plysje die ein ferline jier in ynfal yn it lab, yn in loads oan de Cereswei yn Ljouwert. Der waard doe tachtich liter amfetamine fûn. De man út De Triemen ûntkent dat er wat mei it lab te krijen hat. Hy hie de loads oan in man út Zwolle ferhierd. Dy wurke foaral as laborant yn it lab en hat oardel jier sel krigen.