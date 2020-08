Auto fljocht yn 'e brân by knooppunt It Hearrenfean

Ambulânsepersoniel en de brânwacht binne teplak om help te ferlienen. In traumahelikopter is ek oproppen. Der is in slachtoffer út de auto helle. It is net bekend hoe't dy persoan der oan ta is en oft der mear minsken yn de auto sieten.

De brânwacht hie de brân gau ûnder kontrôle. De plysje docht ûndersyk nei de tadracht fan it ûngelok.