Hoareka wer wekker nei corona-útbraken: "We ha in tik op de fingers hân"

Ek Sjoerd Bosgra fan It Posthûs yn Burdaard fernimt dat de minsken alerter binne as earst. "Earst wiene se wat nonsjalanter en allegearre wat makliker. We besykje it wat te stjoeren mei in glim. Minsken binne wol goedwillich, as der wat ferkeard giet dogge se it net mei opset sin. Dat ha wy ek wol yn de gaten", seit Bosgra.

"Doe't it seizoen op gong kaam waard it wat frijer en losser. No ha we wer even in tik op de fingers hân. Even 'pas op de plaats', want aanst sitte we wer yn in lockdown en dat wolle we net. Dus eins is it wol noflik dat we even in tik op de fingers hân ha", seit Bosgra.