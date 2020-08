Provinsje Fryslân: net fleane, mar mei de trein fan Hamburg nei Schiphol

Deputearre Douwe Hoogland fynt dat it Ryk heechnedich mear oandacht ha moat foar de 'ynternasjonale potinsje' fan de Lelyline. Dy kin útgroeie ta in mear as folweardich alternatyf foar flechten fan Schiphol nei Hamburg en Skandinavië, seit Hoogland.

Mear ferwize nei Lelyline

Op dit stuit, yn de coronatiid, binne der alle dagen sa'n fjouwer fluchten tusken Hamburg en Schiphol. Neffens Hoogland is it folle better foar it miljeu en it beheinen fan de oerlêst om dy reizgers tenei te ferwizen nei de Lelyline. Hoogland fynt dêrom dat dy ferbining sa gau mooglik opnommen wurde moat yn it aksjeplan Air/Rail, dat rjochte is om koartere reizen mear mei de trein en minder mei it fleantúch út te fieren.