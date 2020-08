Liander laat straatlampen overdag met opzet branden in zoektocht naar oude schakelkastjes

"We hebben gister meer dan dertig meldingen gekregen. en vandaag ook nog een aantal. Dus er is werk aan de winkel voor onze monteurs", vertelt woordvoerder Jelle Wils van Liander.

Maar wat zijn nu de voordelen van de nieuwe kastjes. "Die digitale kastjes zijn veel moderner en die bieden per gemeente of zelfs per wijk de straatverlichting te besturen", zegt Wils. Dat geeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om in bepaalde wijken de verlichting langer te laten branden vanwege de veiligheid in de wijk.

Mensen die zien dat bij hun in de straat de straatverlichting nog brandt, kunnen dat doorgeven aan de gemeente. "De gemeente geeft dat dan weer netjes door aan Liander en Liander gaat dan die kastjes vervangen", aldus Wils.