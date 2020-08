Liander lit strjitlampen oerdeis mei opset sin brâne yn syktocht nei âlde skeakelkastkes

Netbehearder Liander freget minsken om it troch te jaan as se oerdeis sjogge dat earne de strjitferljochting brânt, want dat betsjut dat dy ferljochting noch wurket fia âlde skeakelkastkes. Liander hat de ôfrûne tiid dy âlde kastkes ferfongen, omdat der in nij systeem kaam is. Dat kin de strjitferljochting mear fleksibel bestjoere. Mar it bedriuw hat net alle âlde skeakelkasten goed yn byld en wol se dêrom de kommende moannen opspoare.