Omrop TIP: Kabinet jout parsekonferinsje oer regionale oanpak coronafirus

Moandei hat it kabinet oerlein mei de 25 feilichheidsregio's, wêrûnder de Veiligheidsregio Fryslân. Dêr wie foarsitter Sybrand Buma ek by. Neffens him is it wichtich dat der foar eltse regio sjoen wurdt nei wat de situaasje dêr is en hokker maatregels dêr spesifyk nedich binne. "Je moet niet heel Nederland platleggen als het om een kleine regio gaat. Maar het is belangrijk dat we in Nederland beseffen dat het virus bezig is met een opmars en dat we die samen moeten stuiten."

Dat fynt minister De Jonge ek. "Wat je ziet is dat in een aantal regio's de besmettingsgraad oploopt. In sommige regio's is het nodig de teugels wat strakker aan te halen."