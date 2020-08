Doekle Terpstra foarsitter nij Coördinatieteam Ventilatie op Scholen

De leden fan it team sille skoallen helpe om minimaal te foldwaan oan de besteande wetlike noarmen foar fentilaasje. Neffens it RIVM binne dy noarmen foldwaande om fersprieding fan it coronafirus tsjin te gean.

Doel is dat alle skoallen op 1 oktober harren fentilaasje tsjekt hawwe en kontakt opnaam hawwe mei de lokale GGD as de fentilaasje net goed genôch blykt. De GGD jout advys oer de maatregels dy't de skoalle dêrnei nimme moat.

"As de saken net foar 1 oktober op oarder binne, wurdt skoallen frege in plan te meitsjen dat oanjaan moat op hokker termyn de fentilaasje wol op oarder is en hokker foarnimmens de skoalle hat om dat te realisearjen. Op 1 oktober hawwe wy dan in totaalbyld fan hoe't it derfoar stiet yn Nederlân", leit Doekle Terpstra út.

Aerosolen

Yn it ûnderwiis bestean grutte soargen oer de fentilaasje. In soad dosinten tinke dat coronabesmetting ûntstean kin troch aerosolen (lytse azemdrippen) yn ôfsletten romten. Om't de fentilaasje op skoallen faak striemin is, soe dat ta in grut besmettingsrisiko liede.

Terpstra: "Ast sjochst nei hoe't der yn publike gebouwen omgien is mei fentilaasjesystemen, kinst net sizze dat dat prioriteit hie. Troch corona wurde we konfrontearre mei it feit dat wy dy sûne loft yn gebouwen nedich hawwe en dat it nedich is om dêryn te ynvestearjen."

Rol ûndúdlik

Slob seit mei klam dat it neffens it RIVM noch ûndúdlik is oft aerosolen in rol spile hawwe by de fersprieding fan it coronafirus. Ek wiist Slob derop dat fentilaasjesystemen neffens it ynstitút gjin rol spile lykje te hawwen yn de epidemy.