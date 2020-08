Akteur Theun Plantinga: "As ik net yn it teäter stean kin, sykje ik oar wurk"

Ek Plantinga is huverich foar syn takomst yn de kultuer. "Doare minsken aanst noch wol nei it teäter te gean? Teäters hawwe it altyd al dreech en hast gjin spek op de bonken. Hoe komt dit?" Hy hat der gjin nocht oan om in alternative karriêre te sykjen, om't hy him thús fielt yn it teäter. "It doek giet iepen en ik spylje twa oeren en fernim gelyk oft it moai wie. In timmerman wurdt ek gjin bakker."

Plantinga: "Ik seach op telefyzje dat der akteurs binne dy't in oar fak leare. Wat moat ik dwaan, tink ik dan?" Plantinga is tegearre mei syn freon in Bêd en Brochje begûn yn Rinsumageast. "Is dit dan myn nije libben? Mar ik bin akteur, regisseur: kultuermakker!"