Motorrider (65) ferstoarn nei frontale oanriding mei auto

Der waarden trije ambulânses en in traumahelikopter oproppen. De help kaam lykwols te let foar de motorrider. Dy ferstoar op it plak fan it ûngelok.

Hoe't it ûngelok barre koe, is net bekend. De plysje docht ûndersyk nei de tadracht. De dyk is yn beide rjochtingen ôfsletten.