Testlokaasje Skylge tiisdei foar it lêst iepen

Woansdei is de spesjale lokaasje net mear iepen. Dan moatte minsken in ôfspraak meitsje by in húsdokter op it eilân. Moandei lieten sa'n 35 minsken har teste.

De teststrjitte waard iepene fanwege in útbraak op de populêre jongereincamping Appelhof yn Formerum. Op syn minst 14 minsken testen posityf op it firus, guon pas nei't se wer thús wienen op it fêstelân.