Feilichheidsregio yn petear mei studinteferienings oer yntroduksjewike

Om't der sa'n soad besmettings binne yn Amsterdam en Rotterdam is boarne- en kontaktûndersyk hast net mear te dwaan, fertelt Feilichheidsregio Fryslân-foarsitter Sybrand Buma. "Dat is een hele andere schaal." Hoewol't de útbraken yn Dokkum en op Skylge tafalle op it lanlike oantal, hat Buma hat de twa situaasjes wol beneamd by it oerlis. "Dokkum is dan veel kleiner dan Amsterdam, maar op zo'n schaal heeft het natuurlijk veel impact op de regio. Terschelling is een eiland: het is geïsoleerd en alleen met de boot bereikbaar. Daarom is dat ook een heel ander verhaal."

Neffens Buma is it wichtich dat der foar eltse regio sjoen wurdt nei wat de situaasje dêr is en hokker maatregels dêr spesifyk nedich binne. "Je moet niet heel Nederland platleggen als het om een kleine regio gaat. Maar het is belangrijk dat we in Nederland beseffen dat het virus bezig is met een opmars en dat we die samen moeten stuiten."

Besmettings yn húslike kring

Neffens Buma binne de besmettings no op plakken dêr't se earst net barden. "Zoals vriendengroepen, familiefeestjes en thuis, in plaats van de horeca. Die doet nu heel erg zorgvuldig z'n werk." It is lestich om dêr in oanpak foar te finen, om't der net by minsken thús hanthavene wurde kin. "Je kunt niet zomaar huizen binnenvallen. Er is eigenlijk niet tegenop te handhaven. Maar ik roep mensen wel op om het aantal mensen thuis beperkt te houden."