Simmerblog: Simmer yn Dokkum

Belangryk plak yn Dokkum is de Fetsefontein fan 1712, in wetterpomp mei in liuwebek. "Under de stêd rûn wetter út de Wâlden wei, en dat kaam hjir omheech. Dat koene we moai brûke om bier fan te meitsjen", fertelt Banga. Der komt gjin wetter mear út de fontein, want dy stiet net mear op it âlde plak.

Nije fontein

Der is ek in nije fontein yn de stêd, op De Markt. Dat is in plak yn de stêd dêr't in soad feroare is de lêste tiid. Yn it ramt fan it kulturele haadstêdjier is yn Dokkum de IIsfontein kaam. "Mar yn de simmer kostet it te folle stroom om 'm oan te hâlden, dus yn de winter is er moaier", seit Banga.

Lytsere tsjerke is de grutte tsjerke

In oar ferneamd gebou is de tsjerke, dy't no ek wol de grutte tsjerke hjit, mar sa wie it net altyd. "Der wie noch in gruttere tsjerke: de Bonifatiusabdij, dêr't alle pylgers kamen. Mar de minsken út Dokkum woene sels ek nei de tsjerke, dus dy bouden ek ien. Dat wie doe de lytsere tsjerke, mar nei de reformaasje woe Willem van Oranje dat de grutte tsjerke ôfbrutsen waard. En dus wie doe de lytsere tsjerk de grutste."