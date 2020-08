Unrêst yn Easternijtsjerk nei coronabesmetting by meiwurker sporttoernoai

Der is in soad ûnrêst ûnstien yn Easternijtserk nei't der foarige wike corona fêststeld waard by in kantinemeiwurkster fan VV Ropta Boys. De frou wie op sneon 8 augustus oan it wurk op in sporttoernoai op it kompleks fan de fuotbalklup. It toernoai hie sa'n 50 dielnimmers en luts ek nochris 75 taskôgers. VV Ropta Boys skraste dêrnei fuort alle trainings en wedstriden.