Waadferiening en minister Wiebes prate oer klimaatpuzel by kuiertocht op it Waad

De rein falt mei bakken nei ûnderen op in rige parkearre auto's bûten it garnalefabrykje yn Moddergat. It is moandeitemiddei en in lyts oere werom siet dêr de Waadferiening om tafel mei minister Wiebes. Nei it petear rint er mei in lyts selskip oer in drûchfallend, mar wiet Waad op útnûging fan dyselde Waadferiening.

Yn de fierte tongeret it in bytsje. It waarmer wurdende klimaat dêr't Wiebes mei oplossingen foar fine moat, makket it al yngewikkelde dossier om de gas- en sâltwinning op it Waad hinne noch komplekser.