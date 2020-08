Fjouwer nominearren foar Vredeman de Vriespriis foar arsjitektuer

Fjouwer projekten yn Fryslân binne nominearre foar de Vredeman de Vriespriis foar arsjitektuer fan 2020. It giet om in restauraasje en nijbou fan in wente yn Aldemardum, RUG Campus Fryslân, Energie Kenniscentrum Ljouwert en de werynrjochting fan it stasjonsgebiet yn Ljouwert.