Oanspield lichem op Skylge nei 67 jier identifisearre

De ôfrûne moannen hat resjersjeur Miranda Wahle drok dwaande west om neibesteanden op te spoaren fan de bemanning fan it skip Westland. "Dit is moeilijker dan je in eerste instantie zou denken. Ik raakte verzand in allerlei ingewikkelde stamboomconstructies." Uteinlik slagge it om yn kontakt te kommen mei de famyljeleden en koene forinsysk resjersjeurs dna fan de famyljeleden ôfnimme.

Ek fan bern fan de bruorren fan Johannes Garstenveld waarden dna-meunsters ôfnaam. It like in mooglike match te wêzen, mar dit koe net mei 100 prosint wissichheid sein wurde. Dêrfoar wie dna nedich út de froulike line fan de famylje. Resjersjeur Wahle: "We komen in contact met de zoon van de zus van de moeder van Garstenveld. Dit leidt tot één mogelijkheid, hij wil dna afstaan en dit blijkt een match!"

De kombinaasje fan manlike en froulike dna levere genôch bewiis op om mei wissichheid sizze te kinnen dat it om in match giet.