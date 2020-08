Yn ferskate plakken yn ús provinsje binne moandei oan de ein fan de middei wynhoazen sjoen. De measten rekken de grûn net. In twirrewyn komt meastentiids yn in trachtereftige foarm nei ûnderen. It waarsferskynsel kin foar in soad skea soargje as de twirre de grûn rekket.

Ek yn de omkriten fan Ie wie in twirrewyn: