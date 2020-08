Doniahal yn Sint-Nyk wer iepen nei brân: "It sjocht der wer prachtich út"

"It is in treurich gesicht as soks yn 'e brân stiet, mar it hie noch folle slimmer wêze kinnen", fertelt Auke Tenhage. Hy wurke foar de gemeente as projektlieder oan it wer yn oarder bringen fan de hal. "De kosten binne al mei al wol sa'n fjouwer ton. Dat is in foars bedrach."

It wie foarich jier foaral in keunst om foar alle sportklups en skoalklassen in oar plak te finen om te sporten, mar mei help fan sporthallen yn de omjouwing gie dat hiel goed. Dochs fielt it foar Jitske Stegenga, juf fan groep 3 fan It Klimmerblêd, goed om wer werom te wêzen. "De flier sjocht der wer prachtich út. Je kinne wol echt sjen dat it wer hielendal up-to-date is."