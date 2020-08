Gerald Sibon: "Als speler had ik dit niet geaccepteerd van mijn aanvoerder"

Sibon siet yn Australië yn Adelaide, mar gie dêr nei in lyts seizoen wer wei. Hy wie dêr assistint-trainer fan Gertjan Verbeek. No siket hy in nije klup. "Bij Adelaide vond ik het hartstikke leuk. Met Gertjan klikte het ook goed, dus daar wil ik wel mee verder."

Yn 2017 gie Sibon by Hearrenfean wei, omdat technysk manager Gerry Hamstra him gjin goede trainer fûn. "Ja, dat heeft hij inderdaad gezegd, dat klopt. Dat vond ik ook al heel wat. Kijk, Gerry en ik hadden niet de ideale verstandhouding. We konden niet heel goed met elkaar. Ik vond ook wel dat hij gelijk had, dat hij me wegdeed. Als je niet goed met elkaar kunt opschieten, dan moet je eieren voor je geld kiezen."

Mar wêrom is hy no net wurksum by Hearrenfean? "Nou ja, ik vind wel dat het zo hoort. Niet omdat ik het ben, maar ik vind dat je mensen met een verleden bij de club en die de ambitie en kwaliteiten hebben om de club wat extra's te geven, toe te voegen aan de club. Ik woon toch in Heerenveen en kan zo helpen."

Tekoart oan kwaliteit

Hearrenfean ferlear. "Dat is ook kwaliteit. Iedereen die bij Heerenveen speelt kan wel voetballen, maar de ondergrens is te laag. En dan wordt je ook door De Graafschap weggetikt."

Oanfierder Joey Veerman spruts nei de wedstriid oer in skande en wie kritysk oer syn kollega's. "Als speler had ik dit niet geaccepteerd van mijn aanvoerder. Hij moet denk ik ook even in de spiegel kijken. Maar goed, Joey is net als Ejuke wel iemand die een wedstrijd voor je kan winnen, maar dan houdt het verder wel op. Als die twee niet thuis geven, dan houdt het wel zo'n beetje op."

Sibon is kritysk oer de wurden fan Veerman. "Natuurlijk zeg je na zo'n wedstrijd: 'Het is een schande' en zulke bewoordingen. Maar om en plein public je eigen jongens af te vallen met wie je in de kleedkamer zit. Als ik bij hem in de kleedkamer had gezeten, had ik later wel even tegen Joey gezegd: 'Maar hé, wat vind je er zelf van?'"