Nijste coronasifers: alve minsken posityf test yn Fryslân

Lanlik binne der 482 nije coronagefallen fêststeld. Dat is de leechste groei yn in etmiel sûnt 5 augustus. Fan de minsken dy't posityf test binne, is sawat de helte 20 oant 40 jier âld en ûngefear in kwart 40 oant 60 jier âld. In lyts part is 60 jier of âlder.

Yn Fryslân binne de ôfrûne trije dagen gjin coronapasjinten opnaam yn it sikehûs. Lanlik lizze der 165 coronapasjinten yn it sikehûs. Hjirfan wurde 39 behannele op de intensive care. Dat is likefolle as op sneon en trije mear as op snein.It Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) makket tiisdei bekend hoefolle gefallen der de ôfrûne wike fêststeld binne. It kabinet sil tiisdeitejûn om 19.00 oere ek wer in parsekonferinsje jaan oer de bestriding fan it coronafirus.