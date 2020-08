Histoaryske grêfstien Eise Eisinga wurdt restaurearre

De stien is moandeitemoarn fan it grêf op it hôf by d'Alde Wite helle. De restauraasje kin betelle wurde mei subsydzjes fan ûnder oare de Vereniging Vrienden van het Planetarium.

In eardere restauraasje, sa'n njoggen jier lyn, is net goed útfierd. Sa is der epoxy brûkt om ôfsliten letters wer wat heger te meitsjen, binne der ferkearde lettertypes brûkt en is in haadletter feroare yn in lytse letter. Alles sil no wer sa folle mooglik yn de oarspronklike steat werombrocht wurde.

Woansdei komt der tydlik in metalen plaat op it grêf yn Dronryp mei in fotografyske ôfbylding fan de echte stien. As mei in pear wiken de restaurearre stien wer te plak lein wurdt, sil dêr as beskerming in glêsplaat oerhinne komme.