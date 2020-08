Histoaryske grêfstien Eise Eisinga restaurearre

De stien is moandeitemoarn fan it grêf op it hôf by d'Alde Wite helle. De restauraasje kin betelle wurde mei subsydzjes fan ûnder oare de Vereniging Vrienden van het Planetarium.

De stien is eins fan it grêf fan Eisinga syn heit, Jelte Eises Eisinga. Eise Eisinga liet op de stien twa fjouwerkantsferlikingen gravearje. Wa't de sommen oplosse kin, wit de stjerdatum fan syn heit en hoe âld oft er wie doe't er stoar.

Der ha mear fan sokke stiennen west, yn Hallum en Jorwert. Dy binne ferlern gien. De grêfstien fan Eisinga is de iennige dy't oerbleaun is út dy perioade fan de Fryske grêfkultuer. Doe't Eisinga yn 1828 stoar, waard er byset yn it grêf fan syn heit. Letter kaam ek syn namme op de stien.