Sjanet Wijnia net nei Frouljus PC: "In weardige PC? Ik fyn absolút fan net"

Har teammaten Ilse Tuinenga en Margriet Bakker krigen it nijs koartlyn te hearren. "Balen fansels. Je wolle it seizoen mei je maat keatse, wy wolle wol útstriele dat wy dêr komme om te winnen. As dat dan net kin, is dat wol hiel spitich", seit Tuinenga. "Ik bin net lilk, mar ik bin wol teloarsteld dat it sa moat. Net allinne op Sjanet, mar ek op it keatsbûn. De PC hie prima yn augustus kinnen. Dan hâldst ek rekken mei oare sporten en mei oare saken dy't minsken yn harren libben ha."

Ek Wijnia fynt dat it keatsbûn it oars oplosse moatten hie. "Yn prinsipe begjinne de oare sporten no allegearre wer: fuotbal, kuorbal en follybal. En dochs hat it keatsbûn regele dat de Frouljus PC no op 27 septimber is. Ik kin der neat oan dwaan dat ik der net bin. De oare sporten binne dan wer hielendal los. Dan is it logysk dat it dan yn 'e knoop komt", seit Wijnia. "Hie it dan ein augustus dien of hielendal net. No is de fraach: is der aansten wol in weardige PC? Ik fyn absolút fan net."

Sjanet Wijnia hie nei ôfrin fan de partij krityk op de KNKB: