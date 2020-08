Boaz Roelevink net de winner fan SBS-show We Want More

De finale waard al yn july opnommen, dus Boaz siet sneintejûn gewoan yn Harns op de bank. Mar rêstich wie dat net. "Ik heb gisteravond m'n telefoon even uitgezet, want hij stond roodgloeiend. Het ging los. Trillen de hele tijd", seit Roelevink. "Heel veel reacties. Vooral nadat bekend was hoeveelste ik was geworden. Heel veel mensen die zeiden dat ze nog trots op me zijn. Ik was niet boos, maar heel veel mensen waren echt gewoon boos dat ik niet meer punten had."

De sjonger wie al lang bliid dat hy yn de finale stie. "Voor mijn gevoel had ik al gewonnen. Het is anders als je drie slechte nummers neerzet en dan tiende wordt. Maar nu luisterde ik mijn nummer terug en ik luisterde er voldaan aan. Ik kan tevreden terugkijken", sa seit hy.

Showbizz

De SBS-show wie in bysûndere ûnderfining foar Roelevink. "Het was showbizz en ik kom niet uit de showbizz. Ik kom niet uit de showbizz. Ik heb hiervoor nog nooit op zo'n podium gestaan. Ik heb allemaal nieuwe dingen geleerd", seit hy.

En syn optredens ha him in soad opsmiten. "In coronatijd heb ik superveel mogen spelen. Ik heb een klein tourtje door Friesland en Groningen gehad met zes optredens. Dat heeft niet iedere muzikant, dat kwam ook door We Want More. Dus het heeft wel wat opgeleverd. Hopelijk komt er nog meer bij", sa seit hy.