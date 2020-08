Coronapasjint yn sikehûs Nij Smellinghe - meiwurkers yn thúskarantêne

Yn sikehûs Nij Smellinghe is in pasjint posityf testen op corona. De pasjint lei al sûnt 11 augustus yn it sikehûs en krige 3 dagen nei opname klachten. Ut in test die bliken dat der sprake wie fan in coronabesmetting. De pasjint leit yn isolaasje en makket it nei omstannigheden goed.