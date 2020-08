Dochs kameratafersjoch by Ljeppersklup Bûtenpost

Der is dochs in kamera pleatst op it terrein fan de Ljeppersklup Bûtenpost. Der waard de ôfrûne tiid nochal wat fernield op it kompleks fan de ljeppers. En der waard ek guod yn it wetter en it sânbêd smiten. Guon fierljeppers rûnen der ferwûnings troch op. Hooplik komt dêr mei it tafersjoch fan Kooi lang om let in ein oan.