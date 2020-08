Miljoeneferlies: corona lit djippe spoaren nei yn Fryske kultuersektor

In protte fan de ûnderfregen dy't de enkête ynfollen, krije stipe fan de oerheid, bygelyks yn de foarm fan de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) en de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid). In flink part fan de Fryske kultuersektor leit oan it ynfús fan de lanlike oerheid, mar sels mei dy stipe is it dreech om de holle boppe wetter te hâlden. Boppedat rinne dizze stipemaatregels mar oant 1 oktober.

Miljoenen yn de min

Inkeld al yn 2020 tinke de befrege ynstellingen 6 miljoen euro mis te rinnen. Under de 150 dielnimmers oan de enkête fan de Omrop binne 24 minsken dy't dy ynfollen út namme fan in ynstelling, lykas in museum, festival of in teäter. Mei-inoar tinke se dat se - dit jier allinne al - 5,7 miljoen euro oan ynkomsten misrinne. Yn de praktyk sil dit bedrach foar de hiele Fryske sektor folle heger lizze om't net elke ynstelling de enkête ynfolle hat.