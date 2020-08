GrienLinks Eaststellingwerf: "Wy ha help nedich om út politike krisis te kommen"

Wat de oare kolleezjepartijen Ooststellingwerfs Belang, CDA en PvdA oanbelanget, kinne se de rit wol útsitte. De fraach is oft de ried dat ek fynt. GrienLinks wol yn alle gefallen in ekstern polityk adviseur oanstelle, seit fraksjefoarsitter Henk Vos. "Die gaat onderzoeken hoe we als gemeentebestuur verder kunnen met meer vertrouwen in, en samenwerking mét elkaar."

Vos wol dat sa'n adviseur ûnder oare sjocht nei de mooglikheden fan in sakekolleezje of in wethâlder fan ien fan de opposysjepartijen. Oant it ûndersyk klear is, moat it kolleezje sitten bliuwe.