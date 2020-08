Simmerblog: Simmer yn Balk

Paques is ien fan de grutte ynternasjonale bedriuwen yn it doarp en hat in haadkantoar yn Balk. Paques suveret ôffalwetter foar bierbrouwers, fabrieken en de gemyske yndustry. "We willen zoveel mogelijk grondstoffen terugwinnen uit het afvalwater", fertelt Joost Paques. "Hier in Balk ontwikkelen we een biobis hub, dat onderdeel is van de Watercampus in Fryslân. Wij willen andere bedrijven helpen bij het opschalen en naar de markt brengen van biobased technologieën. Maar we kijken ook breder. We geloven in de kracht van de natuur en streven naar een biobased economie."

In âld laboratorium wurdt op dit stuit omboud ta in campus, dêr't acht bedriuwen in kantoar krije kinne. Ek komt der in lab en in proefhal, dêr't systemen testen en presintearre wurde kinne oan klanten. En ta beslút komt der in grutte wurkpleats, dêr't lytse inisjativen opskaald wurde kinne. Joost: "We kijken naar ons eigen ecosysteem en ondernemers die daar bij passen. Maar we kijken ook naar jonge bedrijven van buiten de provincie, die hun technologie in ons ecosysteem verder willen ontwikkelen. Zo versterken we de Noord-Nederlandse economie. Samen willen we groeien."