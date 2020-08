Fryske skoallen begjinne fol goede moed oan it nije skoaljier

Basisskoalle De Legeaën

In bysûndere dei is it ek foar de learlingen fan basisskoalle De Legeaën yn Sibrandabuorren. De bern gean net allinnich nei seis wiken fakânsje wer nei skoalle, se sitte fan moandei ôf ek nochris yn in nij gebouw. Dat gebou makket diel út fan in IKC, in integraal kindcentrum. Dat betsjut dat ek oare tsjinsten, sa as de berne-opfang yn dat gebou sitte.

Griene mienskipsskoalle

Bern, masters en juffers hawwe yn de oanrin nei de nije skoalle meitocht oer it ûntwerp foar de nije skoalle. Sa is der bygelyks in teäter op it skoalplein. "We willen een mienskipsskoalle zijn voor de omgeving, waar iedereen terecht kan", fertelt Piet Massolt, direkteur fan de nije skoalle. "De hele regio kan gebruik maken van dit theater." Boppedat is it skoalplein hiel grien. "We krijgen een pannakooi van wilgentenen", jout Massolt as foarbyld.

Gjin ynternet

Dêr't de bern ôfrûne wike noch hearlik fakânsje hienen, stutsen alle masters en juffers de hannen al flink út 'e mouwen. "We hebben de laatste week hard gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen voor de eerste schooldag", fertelt de direkteur. "Alles is klaar. We hebben alleen de pech dat we de eerste drie weken geen internetverbinding hebben. Bijzonder voor een digitale school. Maar ook daar hebben we iets op verzonnen", laket er.

Alle bern kinne moandei it nije skoalgebou besjen. Heiten en memmen meie lykwols net nei binnen fanwege de coronabesmettings. Sy meie troch it raam koekeloere hoe't it wurden is.