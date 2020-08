Stoarmskea yn Fryslân falt ta - wettersporters wol yn 'e problemen

It liket ta te fallen mei de stoarmskea yn Fryslân nei it needwaar sneintejûn. Benammen wettersporters hiene lêst fan it stoarmwaar. By Terherne, Heech, Ealahuzen en Sânfurd kamen boaten yn de problemen. Op 'e Iselmar by Koarnwertersân bedarre in skip op in sânbank. De KNRM hat it skip nei De Lemmer sleept.