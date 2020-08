Gerdinen Gerard Reve ferwurke ta mûlkapkes tsjin corona

In mûlkapke makke fan de gerdinen fan skriuwer Gerard Reve. Wa't belangstelling hat foar dit bysûndere kollektorsitem kin telâne by Hendrik van Manen, de eardere partner fan Gerard Reve. Van Manen, better bekend as Woelrat, hat de mûlkapkes makke. Op de gerdinen steane teksten fan Reve en se hongen earder ûnder oare yn syn hûs yn Greonterp.